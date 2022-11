Tem novo milionário no Paraná, ganhador do prêmio principal da Lotofácil concurso 2660, sorteado na noite de quinta-feira (10). O sortudo, que é da cidade de Cascavel (PR), acertou as 15 dezenas junto com outras três apostas, e vai embolsar o prêmio de R$ 1.264.795,03. O valor total do prêmio deste concurso era de R$ 5 milhões.

Além do prêmio principal, outras apostas do Paraná bateram na trave ao acertarem 14 dezenas. Dez apostas de Curitiba e região metropolitana – entre elas um bolão – estão entre as que vão levar para casa prêmios de R$1.699,44 e R$3.398,88 cada uma (confira detalhes abaixo).

Lotéricas “pés-quentes”

Em Curitiba, as oito apostas ganhadoras com 14 acertos foram feiras nas seguintes lotéricas: A Pioneira da Sorte, Dia de Sorte Loterias, Loterias Imperador, Loterias Monsenhor, Loterias Tupi, Lotérica A Hora da Fortuna, Lotérica Godoy e Mega Loterias.

A aposta de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foi feita na Anallu Loterias. Já o ganhador de Pinhais, também na RMC, fez sua “fezinha” em canais eletrônicos da Caixa.

Próximo sorteio

Nesta sexta-feira (11), o prêmio estimado da Lotofácil 2661 é de R$ 1,5 milhão. O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o resultado você confere na Tribuna do Paraná, a partir das 20h.

Ganhadores do Paraná na Lotofácil 2660

Apostas ganhadoras com 15 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CASCAVEL/PR LOTERICA CARLOS GOMES 15 Sim Simples 1 R$1.264.795,03

Apostas ganhadoras com 14 acertos

AMPERE/PR MURARI E BORGES LTDA 15 Não Simples 1 R$1.699,44 ASSAI/PR LOTERICA ASSAI 16 Não Bolão 14 R$3.398,78 CAMBE/PR LOTERICA CRISTO REI 15 Não Simples 1 R$1.699,44 CAMBE/PR LOTERICA SANTO AMARO 15 Não Simples 1 R$1.699,44 CAPANEMA/PR LOTERICA SUDOESTE 15 Não Simples 1 R$1.699,44 CASCAVEL/PR LOTERICA OURO VERDE 15 Não Bolão 3 R$1.699,44 CIANORTE/PR LOTERICA AV AMERICA 15 Não Simples 1 R$1.699,44 CLEVELANDIA/PR LOTERICA CLEVELANDENSE 15 Não Bolão 3 R$1.699,44 CORNELIO PROCOPIO/PR IMPERIO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.699,44 CURITIBA/PR A PIONEIRA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.699,44 CURITIBA/PR DIA DE SORTE LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$1.699,44 CURITIBA/PR LOTERIAS IMPERADOR 16 Não Bolão 11 R$3.398,78 CURITIBA/PR LOTERIAS MONSENHOR 16 Não Simples 1 R$3.398,88 CURITIBA/PR LOTERIAS TUPI 15 Sim Simples 1 R$1.699,44 CURITIBA/PR LOTERICA A HORA DA FORTUNA LTDA ME 15 Não Simples 1 R$1.699,44 CURITIBA/PR LOTERICA GODOY 15 Não Simples 1 R$1.699,44 CURITIBA/PR MEGA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.699,44 FAXINAL/PR LOTERICA O GATO QUE RI 15 Não Simples 1 R$1.699,44 IBAITI/PR LOTERICA 13 PONTOS 15 Não Simples 1 R$1.699,44 LONDRINA/PR LOTERICA ALTEROSA 15 Não Simples 1 R$1.699,44 LONDRINA/PR LOTERICA PREMIADA 15 Não Simples 1 R$1.699,44 LONDRINA/PR LOTERICA TREVO DE OURO 15 Não Simples 1 R$1.699,44 MARINGA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.699,44 MARINGA/PR LOTERICA MILHOES DA SORTE 15 Não Bolão 3 R$1.699,44 MARIOPOLIS/PR CANTINHO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.699,44 PALMEIRA/PR LOTERICA FRANCO 15 Não Simples 1 R$1.699,44 PINHAIS/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.699,44 PINHAO/PR LOTERICA PINHAO 16 Não Simples 1 R$3.398,88 PONTAL DO PARANA/PR LOTERICA PRAIA DE LESTE 16 Não Bolão 16 R$3.398,88 SANTA AMELIA/PR LOTERICA SANTA AMELIA 15 Não Simples 1 R$1.699,44 SANTA MARIA DO OESTE/PR LOTERICA ESTRELA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.699,44 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR ANALLU LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.699,44 TOLEDO/PR LOTERICA PONTO DA SORTE 15 Sim Simples 1 R$1.699,44