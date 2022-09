Chegou a hora de fazer a sua aposta e concorrer aos R$ 180 milhões da Lotofáicl da Independência (concurso 2610). O feriado já passou, mas a sua independência financeira pode vir se a sorte lhe sorrir neste sábado (10), as 20h, quando a Caixa sorteia as 15 dezenas da loteria mais querida do Brasil.

Para te ajudar a escolher os números, vamos fornecer uma série de informações importantes na hora de preencher o volante.

Primeiro é que o valor da aposta simples, de 15 números, custa R$ 2,5. Você pode apostar escolher até 20 números na hora de apostar, seguindo a lógica a seguir:

16 dezenas: R$ 40

17 dezenas: R$ 340

18 dezenas: R$ 2040

19 dezenas: R$ 9690

20 dezenas: R$ 38.760

A chance de acerto aumenta consideravelmente se a posta tiver mais dezenas.

15 dezenas: chance de 1 em 3.268.760.

16 dezenas: chance de 1 em 204.298

17 dezenas: chance de 1 em 24.035

18 dezenas: chance de 1 em 4006

19 dezenas: chance de 1 em 843

20 dezenas: chance de 1 em 211.

Quais números mais saíram na Lotofácil da Independência?

Até hoje, a Caixa promoveu 10 edições da Lotofácil da Independência. É curioso, mas nenhum dos 25 números saiu em todos os concursos. As três dezenas mais sorteadas estiveram em nove dos sorteios, enquanto do outro lado outras três dezenas saíram em apenas três dos dez sorteios especiais da Lotofácil.

Dezenas sorteadas Quantidade de vezes sorteadas 03 – 9 vezes 06 – 9 vezes 22 – 9 vezes 12 – 8 vezes 02 – 7 vezes 09 – 7 vezes 14 – 7 vezes 21 – 7 vezes 23 – 7 vezes 25 – 7 vezes 04 – 6 vezes 05 – 6 vezes 08 – 6 vezes 13 – 6 vezes 18 – 6 vezes 24 – 6 vezes 01 – 5 vezes 10 – 5 vezes 17 – 5 vezes 07 – 4 vezes 16 – 4 vezes 19 – 4 vezes 11 – 3 vezes 15 – 3 vezes 20 – 3 vezes

Quais dezenas que mais saíram na Lotofácil (concursos regulares)?

A seguir você pode conferir quantas vezes cada um dos 25 números da Lotofáicl foram sorteados ao longo dos 2609 concursos realizados desde o início da modalidade lotérica.

20 (saiu 1623 vezes), 10 (1618 vezes), 11 (1616 vezes), 25 (1607 vezes), 24 (1598 vezes), 13 (1594 vezes), 14 (1594 vezes), 05 (1586 vezes), 03 (1575 vezes), 04 (1566 vezes), 18 (1563 vezes), 12 (1562 vezes), 19 (1560 vezes), 22 (1559 vezes), 09 (1558 vezes), 01 (1556 vezes), 02 (1554 vezes), 17 (1550 vezes), 21 (1549 vezes), 15 (1549 vezes), 23 (1546 vezes), 07 (1527 vezes), 06 (1518 vezes), 16 (1510 vezes) e 08 (1497 vezes)

Todos os resultados das dez edições anteriores da Lotofácil da Independência.

1ª edição – 2012 – Concurso 800

Resultado da Lotofácil Independência de 2012 (Prêmio: R$ 43.014.185,06)

– 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 24.

2ª edição – 2013 – Concurso 952

Resultado da Lotofácil Independência de 2013 (Prêmio: R$ 73.094.415,90)

– 01, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25.

3ª edição – 2014 – Concurso 1102

Resultado da Lotofácil Independência de 2014 (Prêmio: R$ 78.303.936,11)

– 02, 03, 05, 06, 08, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

4ª edição – 2015 – Concurso 1255

Resultado da Lotofácil Independência de 2015 (Prêmio: R$ 89.610.756,66)

– 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25.

5ª edição – 2016 – Concurso 1408

Resultado da Lotofácil Independência de 2016 (Prêmio: R$ 82.275.069,40)

– 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24 e 25.

– 6ª edição – 2017 – Concurso 1557

Resultado da Lotofácil Independência de 2017 (Prêmio: R$ 88.583.865,00)

– 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25.

– 7ª edição – 2018 – Concurso 1708

Resultado Lotofácil Independência de 2018 (Prêmio: 91.702.300,80)

– 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22.

8ª edição – 2019 – Concurso 1861

Resultado Lotofácil Independência de 2019 (Prêmio: R$ 99.487.428,15)

– 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24 e 25.

9ª edição – 2020 – Concurso 2030

Resultado Lotofácil Independência de 2020 (Prêmio: R$ 124.999.910,00)

– 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23 e 25.

10ª edição – 2021 – Concurso 2320

Resultado Lotofácil Independência de 2021 (Prêmio: R$ 159.137.704,35)

– 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e 25.