Desde sábado (27), todas as apostas da Lotofácil na rede de lotéricas e também o Portal das Loterias Online da Caixa Econômica Federal são destinadas ao sorteio especial da Independência. No próximo dia 10 de setembro, um sábado, acontece o sorteio especial da Lotofácil da Independência (concurso 2610), cujo prêmio estimado está em R$ 180 milhões.

O último concurso regular foi na sexta-feira (concurso 2608), quando três apostadores dividiram os R$ 6,5 milhões do acumulado.

Leva a bolada de R$ 180 milhões quem acertar as 15 dezenas do sorteio. Caso ninguém consiga acertar todos os números, o prêmio será dividido entre os apostadores que marcarem 14 dezenas em seus volantes de aposta. O prêmio de sorteios especiais não acumula. As apostas para a Lotofácil da Independência podem ser feitas até as 19h do dia 10 de setembro nas lotérica se Portal Loterias Online.

Como jogar na Lotofácil da Independência

Uma aposta simples para a Lotofácil custa R$ 2,50. Nela o apostador tem o direito de escolher 15 dezenas entre as 25 disponíveis. Quanto mais dezenas apostar, mais aumentam as probabilidades de acerto – assim como aumenta o valor investido. Para apostar 16 números, por exemplo, o valor vai a R$ 40, 17 números sai por R$ 340, até a aposta máxima, de 20 números, que custa R$ 38.760.

A probabilidade de acerto das 15 dezenas da Lotofácil com uma aposta simples é de 1 em 3.258.760. Se a aposta for de 16 dezenas, a chance aumenta e a probabilidade é de 1 em 204.298, se foram 17 números a probabilidade é de 1 em 20.035. Se apostar 20 números a chance de acerto é de 1 em 211, mas, não esqueçam, o valor do jogo será de R$ 38.760.