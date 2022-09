A cada dia que passa aumenta a expectativa de apostadores pelo próximo sábado (10), dia do sorteio da Lotofácil da Independência (concurso 2610). Esta será a 12ª edição do sorteio especial que comemora o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Até hoje, 594 apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas nas edições anteriores e distribuíram prêmios milionários para seus ganhadores. Deste total, 20 apostas foram feitas no Paraná.

Para o sorteio deste ano, o prêmio da Lotofácil da Independência está estimado em pelo menos R$ 180 milhões, o maior da história deste concurso temático. A caixa deve arrecadar ao final das apostas cerca de R$ 600 milhões. O prazo para registrar o seu jogo, que tem valor de aposta simples em R$ 2,5, é as 19h de sábado, tanto nas lotéricas que ainda estiverem abertas, quanto pelo portal Loterias Online.

A Tribuna vai listar, a seguir, todos os detalhes das edições anteriores da Lotofácil da Independência, como prêmio total, apostas vencedoras e também as dezenas da sorte.

1ª edição – 2012 – Concurso 800

Resultado da Lotofácil Independência de 2012 – 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 24.

– 14 ganhadores. Prêmio total: R$ 43.014.185,06 (R$ 3.072.441,79 para cada, nenhuma feita no Paraná)

2ª edição – 2013 – Concurso 952

Resultado da Lotofácil Independência de 2013 – 01, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25.

– 66 ganhadores. Prêmio total R$ 73.094.415,90 (R$ 1.107.491,15 por vencedor, sendo 4 apostas premiadas no Paraná).

3ª edição – 2014 – Concurso 1102

Resultado da Lotofácil Independência de 2014 – 02, 03, 05, 06, 08, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

– 43 ganhadores. Prêmio total: R$ 78.303.936,11 (R$ 1.821.021,77 para cada aposta ganhadora, sendo uma do Paraná).

4ª edição – 2015 – Concurso 1255

Resultado da Lotofácil Independência de 2015 – 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25.

– 51 ganhadores. Prêmio total: R$ 89.610.756,66 (R$ 1.757.073,66 para cada aposta vencedora, sendo cinco do Paraná

5ª edição – 2016 – Concurso 1408

Resultado da Lotofácil Independência de 2016 – 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24 e 25.

– 10 ganhadores. Prêmio total R$ 82.275.069,40 (cada apostador ganhou R$ 8.227.506,94, sendo um deles morador do Paraná).

– 6ª edição – 2017 – Concurso 1557

Resultado da Lotofácil Independência de 2017 – 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25.

– 15 ganhadores. Prêmio total: R$ 88.583.865,00 (R$ 5.905.591,00 cada um)

– 7ª edição – 2018 – Concurso 1708

Resultado Lotofácil Independência de 2018 – 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22.

– 33 acertadores. Prêmio total: 91.702.300,80. (R$ 2.778.857,60 para cada vencedor, entre eles dois do Paraná).

8ª edição – 2019 – Concurso 1861

Resultado Lotofácil Independência de 2019 – 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24 e 25.

– 33 ganhadores. Prêmio total: R$ 99.487.428,15 (R$ 3.014.770,55 cada vencedor. Um deles era do Paraná).

9ª edição – 2020 – Concurso 2030

Resultado Lotofácil Independência de 2020 – 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23 e 25.

– 50 ganhadores. Prêmio total: R$ 124.999.910,00 (R$ 2.499.998,20 cada)

10ª edição – 2021 – Concurso 2320

Resultado Lotofácil Independência de 2021 – 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e 25.

– 57 ganhadores. Prêmio total: R$ 159.137.704,35 (cinco apostas do Paraná receberam R$ 2.791.889,55 casa)

