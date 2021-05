O apresentador Luciano Huck está acertando os detalhes do novo contrato com a TV Globo para comandar um novo programa nas tardes de domingo. De acordo com a Folha, a proposta é que ele ocupe o espaço do Domingão do Faustão a partir de 2022. A Band anunciou o retorno de Faustão após 32 anos.

Huck sinalizava que poderia ser candidato à Presidência da República nas eleições 2022. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha na quarta (12) mostra que o apresentador aparece em quarto lugar nas intenções de voto, com 4%, empatado com outros candidatos.

Com a renovação de contrato com a emissora, Huck, por ora, não deve ser candidato nas eleições.