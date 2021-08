A pouco mais de um ano das eleições presidenciais de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando a preferência dos eleitores brasileiros para voltar a ocupar o Palácio do Planalto, segundo a última pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta terça-feira (17).

De acordo com o levantamento, o petista aparece agora com 40% das intenções de voto na pesquisa estimulada – quando os nomes dos candidatos são apresentados – contra 24% do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), aumentando a vantagem para 16 pontos percentuais. Em comparação com a pesquisa anterior, divulgada em julho, Lula ampliou a intenção de votos em dois pontos. Já Bolsonaro perdeu dois pontos percentuais. Esta é a quinta pesquisa em que o ex-presidente repete a tendência de alta.

O petista também venceria uma eventual disputa no segundo turno da corrida presidencial de 2022. Segundo pesquisa estimulada da XP/Ipespe, Lula aparece com 51% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro.

Segundo a XP/Ipespe, foram realizadas 1.000 entrevistas, de abrangência nacional, entre 11 e 14 de agosto. A margem de erro do levantamento é de 3,2 pontos percentuais.

Veja os cenários de primeiro e segundo turno, em diversos cenários, feitos pela pesquisa XP/Ipespe:

1º turno: estimulada

Lula (PT): 40%

Jair Bolsonaro (sem partido): 24%

Ciro Gomes (PDT): 10%

Sergio Moro (sem partido): 9%

Luis Henrique Mandetta (DEM): 4%

Eduardo Leite (PSDB): 4%

Não sabe/Não respondeu/Branco/Nulo: 9%

Cenário 2

Lula (PT): 37%

Jair Bolsonaro (sem partido): 28%

Ciro Gomes (PDT): 11%

Luis Henrique Mandetta (DEM): 5%

João Doria (PSDB): 5%

José Luiz Datena (PSL): 5%

Rodrigo Pacheco (DEM): 1%

Não sabe/Não respondeu/Branco/Nulo/Nenhum: 9%

1.º turno: espontânea

Lula (PT): 28%

Jair Bolsonaro (sem partido): 22%

Outros: 6%

Não sabe/não respondeu: 33%

Branco/nulo: 11%

2º turno: estimulada

Lula x Bolsonaro

Lula (PT): 51%

Jair Bolsonaro (sem partido): 32%

Branco/nulo/nenhum: 17%

Bolsonaro x Ciro Gomes

Ciro Gomes (PDT): 44%

Jair Bolsonaro (sem partido): 32%

Branco/nulo/nenhum: 24%

Bolsonaro x Moro

Sergio Moro (sem partido): 36%

Jair Bolsonaro (sem partido): 30%

Branco/nulo/nenhum: 35%

Bolsonaro x Doria

João Doria (PSDB): 37%

Jair Bolsonaro (sem partido): 35%

Branco/nulo/nenhum: 28%

Lula x Moro

Lula (PT): 49%

Sergio Moro (sem partido): 34%

Branco/nulo/nenhum: 17%

Lula x Ciro Gomes

Lula (PT): 49%

Ciro Gomes (PDT): 31%

Branco/nulo/nenhum: 20%

Bolsonaro x Mandetta

Luis Henrique Mandetta (DEM): 38%

Jair Bolsonaro (sem partido): 34%

Branco/nulo/nenhum: 28%

Lula x Leite

Lula (PT): 51%

Eduardo Leite (PSDB): 22%

Branco/nulo/nenhum: 27%

Bolsonaro x Leite

Eduardo Leite (PSDB): 35%

Jair Bolsonaro (sem partido): 33%

Branco/nulo/nenhum: 32%

