A CNN Brasil suspendeu o debate entre os candidatos à Presidência da República marcado para 6 de agosto. As campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva não confirmaram as presenças deles no evento para discutir as propostas de campanha. Segundo a CNN, “o encontro não refletiria o atual cenário da corrida presidencial” sem Lula e Bolsonaro.

Pesquisa eleitoral divulgada pelo Ipespe na segunda-feira (25) apontou o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 44% das intenções de voto, seguido pelo presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 35%.

Já o levantamento da FSB Pesquisa, contratado pelo banco BTG Pactual, também divulgado na segunda-feira (25), mostrou o petista Luiz Inácio Lula da Silva com 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparecia na sequência, com 31%.

Metodologias das pesquisas

Ipespe: A pesquisa eleitoral encomendada pela XP Investimentos para a Ipespe entrevistou 2 mil pessoas presencialmente, entre os dias 20 e 22 de julho. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,45%, sob o registro na Justiça Eleitoral com o número BR-08220/2022.

FSB Pesquisa: O Instituto FSB Pesquisa ouviu, por telefone, dois mil eleitores entre os dias 22 e 24 de julho de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada pelo banco BTG Pactual e está registrada no TSE com o protocolo BR-05938/2022. Confira a pesquisa completa, em PDF, aqui.