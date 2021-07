Pesquisa do instituto Atlas Político divulgado nesta sexta-feira (30) traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tecnicamente empatados na corrida eleitoral de 2022. De acordo com o levantamento, publicado originalmente no site do jornal El País Brasil, o petista tem 39,1% das intenções de voto, contra 35,9% de Bolsonaro. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, existe um empate técnico. A pesquisa também simulou oito cenários possíveis de segundo turno.

+Leia mais! Bolsonaro e Lula em empate técnico, revela nova pesquisa para 2022; veja os números

Veja os número da pesquisa do Atlas Político:

Primeiro turno eleições 2022

*Lula (PT): 39,1%

*Bolsonaro (sem partido): 35,9%

*Ciro Gomes (PDT): 6,2%

*João Doria (PSDB): 3,5%

*Eduardo Leite (PSDB): 3,1%

*Danilo Gentili (sem partido): 2,3%

*Mandetta (DEM): 2,3%

*Datena (PSL): 1,6%

*Jereissati (PSDB): 1,3%

*Arthur Virgílio (PSDB): 0,0%

*Branco/nulo/não respondeu: 4,8%

Segundo turno eleições 2022

Bolsonaro x Lula

*Lula (PT): 49,2%

*Bolsonaro (sem partido): 38,1%

*Branco/nulo/não respondeu: 12,7%

Bolsonaro x Ciro Gomes

Ciro Gomes (PDT): 43,1%

Bolsonaro (sem partido): 37,7%

Branco/nulo/não respondeu: 19,2%

Bolsonaro x Mandetta

*Mandetta (DEM): 42,9%

*Bolsonaro (sem partido): 37,5%

*Branco/nulo/não respondeu: 19,6%

Bolsonaro x Haddad

*Fernando Haddad (PT): 41,9%

*Bolsonaro (sem partido): 38,4%

*Branco/nulo/não respondeu: 19,7%

Bolsonaro x Doria

*João Doria (PSDB): 40,6%

*Bolsonaro (sem partido): 38,1%

*Branco/nulo/não respondeu: 21,3%

Bolsonaro x Moro

*Bolsonaro (sem partido): 34,7%

*Sergio Moro (sem partido): 31,7

*Branco/nulo/não respondeu: 33,6%

Bolsonaro x Eduardo Leite

*Bolsonaro (sem partido): 37,5%

*Eduardo Leite (PSDB): 32,2%

*Branco/nulo/não respondeu: 30,3%

Lula x Ciro Gomes

*Lula (PT): 37%

*Ciro Gomes (PDT): 20,6%

*Branco/nulo/não respondeu: 42,4%

Metodologia da pesquisa do Atlas Político

O Atlas Político ouviu 2.884 pessoas entre os dias 26 e 29 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.