O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) em pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira (8). Em um dos cenários pesquisados, o petista tem 46% das intenções de voto contra 30% do atual mandatário.

Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará, aparece em terceiro, com 7%, seguido por André Janones (Avante), com 2%, Simone Tebet (MDB), com 1%, e Pablo Marçal (Pros), com 1%. Os demais pré-candidatos não pontuaram. Com esse resultado, Lula seria eleito presidente no primeiro turno, já que supera a soma de todos os demais candidatos.

Para ganhar no primeiro turno, é necessário que o candidato some 50% dos votos válidos mais um. A votação será em 2 de outubro –o segundo turno está previsto para o dia 30 do mesmo mês.

O percentual de votos válidos, que exclui brancos e nulos, é o considerado pela Justiça Eleitoral para declarar o resultado final.

Metodologia

A pesquisa foi feita entre os dias 2 e 5 de junho com 2.000 pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-03552/2022.

Intenções de voto

Lula (PT) 46%

Jair Bolsonaro (PL) 30%

Ciro Gomes (PDT) 7%

André Janones (Avante) 2%

Simone Tebet (MDB) 1%

Pablo Marçal (Pros) 1%

Indecisos/Branco/Nulo 6%

Não vão votar 7%

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 54% a 32%. Também bateria Ciro Gomes, por 52% a 25%. Contra Simone Tebet, a vitória do petista seria de 56% a 20%.

A pesquisa Genial/Quaest ainda perguntou o que os entrevistados mais temem nessas eleições. 52% disseram ter medo da continuidade do governo Bolsonaro. Outros 35% responderam que têm medo da volta do PT. Temem os dois 5%.

Rejeição

Em rejeição, Bolsonaro lidera, com 60% dizendo que não votariam no presidente de jeito nenhum. Ciro tem 52% e, Lula, 40%.

A pesquisa da Quaest é financiada pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, que é controlada pelo Banco Genial.

