O instituto PoderData divulgou nesta quarta-feira (13) uma nova rodada de pesquisa para a corrida presidencial deste ano. De acordo com o levantamento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 40% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 35%.

Com a desistência do ex-ministro Sergio Moro (União Brasil), o PoderData retirou o nome dele da lista de pré-candidatos desta rodada. Veja abaixo os resultados do levantamento.

Primeiro turno Eleições 2022

-Lula (PT) – 40%

-Bolsonaro – 35%

-Ciro Gomes – 5%

-João Doria (PSDB) – 3%

-André Janones (Avante) – 3%

-Simone Tebet (MDB) – 2%

-Eymael (DC) – 1%

-Felipe D’Ávila (Novo) – 0%

-Leonardo Péricles (UP) – 0%

-Sofia Manzano (PCB) – 0%

-Vera Lúcia (PSTU) – 0%

-Brancos e Nulos – 7%

-Não sabem – 4%

Segundo turno eleições 2022

Lula x Bolsonaro

-Lula (PT) – 47%

-Bolsonaro (PL) – 38%

Ciro Gomes x Bolsonaro

Ciro Gomes (PDT) – 42%

Bolsonaro (PL) – 39%

Lula x Ciro Gomes

Lula (PT) – 46%

Ciro Gomes (PDT) – 24%

Metodologia

O levantamento do instituto PoderData, que contratou a própria pesquisa, ouviu 3 mil eleitores entre os dias 10 e 12 de abril de 2022. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00368/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

