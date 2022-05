O instituto Ipespe divulgou nesta sexta-feira (20) uma nova pesquisa eleitoral para presidente da República. O levantamento mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro, à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em segundo. Nas simulações de primeiro turno, ambos estão bem à frente do terceiro, Ciro Gomes (PDT).

O Ipespe também pesquisou cinco cenários de segundo turno. Confira os números do levantamento, que tem margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos:

LEIA TAMBÉM:

>> Hacker? Análise da CMC diz que e-mail com ofensas a Renato Freitas partiu de servidor na República Tcheca

>> Trecho “empaca viagem” na BR-376 vai receber R$ 33 milhões pra novo viaduto. Agora vai?

>> Curitibanos reclamando do frio viram meme nas redes; veja as piadas!

Primeiro turno

Intenção de voto estimulada para presidente (quando os nomes dos candidatos são apresentados para os eleitores):

Lula (PT) – 44%

Jair Bolsonaro (PL) – 32%

Ciro Gomes (PDT) – 8%

João Doria (PSDB) – 4%

André Janones (Avante) – 2%

Simone Tebet (MDB) – 2%

Felipe d’Avila (Novo) – 0%

Vera Lucia (PSTU) – 0%

Eymael (DC) – 0%

Luciano Bivar (União Brasil) – 0%

Branco/Nulo – 6%

Não sabem/não responderam – 2%

Vera Lucia e Felipe D’Avila foram citados, mas não chegaram a 1% de citações. Luciano Bivar estava na lista, mas não foi citado por nenhum respondente.

Intenção de voto espontânea para presidente (quando os nomes dos candidatos não são apresentados para os eleitores):

Lula (PT) – 39%

Jair Bolsonaro (PL) – 29%

Ciro Gomes (PDT) – 3%

João Doria (PSDB) – 2%

André Janones (Avante) – 1%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 0%

Vera Lucia (PSTU) – 0%

Eymael (DC) – 0%

Luciano Bivar (União Brasil) – 0%

Branco/Nulo – 9%

Não sabem/não responderam – 16%

Felipe D’Avila e Eymael foram citados, mas não chegaram a 1% de citações espontâneas. Os demais pré-candidatos que aparecem cm 0% não foram citados.

Segundo turno

Intenção de voto estimulada para presidente:

Cenário 1

Lula (PT) – 53%

Bolsonaro (PL) – 34%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 13%

Cenário 2

Lula (PT) – 53%

Ciro Gomes (PDT) – 25%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 22%

Cenário 3

Lula (PT) – 54%

Doria (PSDB) – 20%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 26%

Cenário 4

Ciro Gomes (PDT) – 44%

Bolsonaro (PL) – 40%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 16%

Cenário 5

Bolsonaro (PL) – 40%

Doria (PSDB) – 38%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 22%

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Ipespe foi realizada no período de 16 a 18 de maio de 2022, com 1.000 eleitores de 16 anos ou mais de todas as regiões do país. A margem de erro máximo estimada é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08011/2022.

Por que a Tribuna e Gazeta do Povo publicam pesquisas eleitorais

A Gazeta do Povo e a Tribuna publicam há anos as pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Você pode conferir os levantamentos mais recentes neste link, além de reportagens sobre o tema.

As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população. Métodos de entrevistas, a composição e o número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar o resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

Feitos esses apontamentos, a Gazeta e a Tribuna consideram que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Além da Ilusão Violeta descobre a fuga de Isadora Pantanal Maria Bruaca beija Alcides Destaque da semana Tudo sobre o polêmico filme de terror “A Médium”