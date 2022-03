Pesquisa eleitoral do instituto Ideia, encomendada pela revista Exame e divulgada nesta quinta-feira (24), mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 40% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 29%. Ciro Gomes (PDT) apareceu com 9%, empatado com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (do PSDB, mas que estuda disputar a Presidência pelo PSD) estava com 2% da preferência dos eleitores. Com 1% apareceram o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o deputado federal André Janones (Avante) e a senadora Simone Tebet (MDB).

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentadas ao eleitor entrevistado as opções de candidatos, Lula e Bolsonaro também se sobressaem, ficando, respectivamente, com 34,6% e 25% das intenções de voto. Neste cenário, Ciro e Moro foram lembrados por 4%; e Eduardo Leite por 1%. Os demais pré-candidatos ficaram abaixo de 1%.

Confira abaixo os resultados da pesquisa estimulada para primeiro e segundo turnos.

Pesquisa eleitoral para presidente: 1º turno

Lula (PT) – 40%

Jair Bolsonaro (PL) – 29%

Sergio Moro (Podemos) – 9%

Ciro Gomes (PDT) – 9%

Eduardo Leite (PSDB) – 2%

João Doria (PSDB) – 1%

André Janones (Avante) – 1%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 0,4%

Aldo Rebelo (sem partido) – 0,1%

Nenhum/branco/nulo – 4%

Não sabem – 2%

Cenários de segundo turno para disputa presidencial

Lula x Bolsonaro

Lula (PT) – 50%

Jair Bolsonaro (PL) – 37%

Branco/nulo – 9%

Não sabem – 4%

Lula x Doria

Lula (PT) – 53%

João Doria (PSDB) – 24%

Branco/nulo – 20%

Não sabem – 3%

Lula x Moro

Lula (PT) – 48%

Sergio Moro (Podemos) – 33%

Branco/nulo – 19%

Não sabem – 1%

Lula x Ciro

Lula (PT) – 46%

Ciro Gomes (PDT) – 30%

Branco/nulo – 21%

Não sabem – 3%

Ciro x Bolsonaro

Ciro Gomes (PDT) – 40%

Jair Bolsonaro (PL) – 35%

Branco/nulo – 22%

Não sabem – 3%

Bolsonaro x Moro

Jair Bolsonaro (PL) – 33%

Sergio Moro (Podemos) – 32%

Branco/nulo – 32%

Não sabem – 3%

Bolsonaro x Doria

Jair Bolsonaro (PL) – 35%

João Doria (PSDB) – 30%

Branco/nulo – 33%

Não sabem – 1%

Metodologia da pesquisa

O instituto Ideia entrevistou, por telefone (fixos residenciais e celulares), 1.500 eleitores entre os dias 18 e 23 de março. O levantamento foi contratado pela revista Exame e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo BR-04244/2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa completa pode ser baixada neste link.

Por que a Tribuna e a Gazeta publicam as pesquisas eleitorais?

A Gazeta do Povo publica há anos todas as pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Você pode conferir os levantamentos mais recentes neste link, além de reportagens sobre o tema.

As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população. Métodos de entrevistas, a composição e o número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar o resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

Feitos esse apontamentos, o jornal considera que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.

