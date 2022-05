Pesquisa Modalmais/Futura, divulgada nesta quinta-feira (26), mostrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41% das intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição pelo PL, tinha 35%. Os números dos dois pré-candidatos não variaram em relação ao levantamento realizado em abril.

Os demais pré-candidatos estão abaixo dos dois dígitos. Veja os resultados abaixo:

Pesquisa estimulada

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 41%

Jair Bolsonaro (PL) – 35%

Ciro Gomes (PDT) – 5,6%

João Doria (PSDB) – 2,5%

André Janones (Avante) – 2,4%

Simone Tebet (MDB) – 0,9%

Felipe D’Ávila (Novo) – 0,4%

Vera Lúcia (PSTU) – 0,2%

Leonardo Péricles (UP) – 0,2%

Luciano Bivar (União Brasil) – 0,0%

Eymael (DC) – 0,0%

Brancos e Nulos – 5,6%

Não sabem – 5,2%

Pesquisa espontânea

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 37,6%

Jair Bolsonaro (PL) – 34,4%

Ciro Gomes (PDT) – 2,2%

João Doria (PSDB) – 0,6%

André Janones (Avante) – 0,4%

Simone Tebet (MDB) – 0,2%

Luciano Bivar (União Brasil) – 0,1%

Felipe D’Ávila (Novo) – 0,1%

Leonardo Péricles (UP) – 0%

Outro – 0,8%

Brancos e Nulos – 5,4%

Não sabem – 18,1%

Segunda opção de voto

A Futura Inteligência perguntou aos entrevistados em quem votariam para presidente, caso a sua primeira opção de voto não estivesse entre os candidatos.

Ciro Gomes (PDT) – 22,9%

João Doria (PSDB) – 8,6%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 7,5%

André Janones (Avante) – 6,1%

Jair Bolsonaro (PL) – 5,4%

Simone Tebet (MDB) – 4,6%

Brancos e Nulos – 37,1%

Não sabem – 7,7%

Cenário de 2º turno

A pesquisa Modalmais/Futura também perguntou aos eleitores entrevistados em quem votariam em um eventual segundo turno.

Bolsonaro x Lula

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 49%

Jair Bolsonaro (PL) – 40,8%

Brancos e Nulos – 7,4%

Não sabem – 2,8%

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi feita pela Futura Inteligência, sob encomenda do Banco Modal S/A, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo BR-05658/2022. Foram feitas 2.000 entrevistas por telefone, entre os dias 16 e 19 de maio, usando critérios de aleatoriedade e das proporções populacionais de sexo, idade e estado de moradia. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e a confiabilidade é de 95%.

Por que a Tribuna e Gazeta do Povo publicam pesquisas eleitorais

A Gazeta do Povo e a Tribuna publicam há anos as pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Você pode conferir os levantamentos mais recentes neste link, além de reportagens sobre o tema.

As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população. Métodos de entrevistas, a composição e o número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar o resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

Feitos esses apontamentos, a Gazeta e a Tribuna consideram que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.

