O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua no topo das pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2022. Uma pesquisa conduzida pelo Datafolha, publicada nesta sexta-feira (17), mostra o petista com ao menos 17 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nos cenários de primeiro turno em que os candidatos foram listados ao entrevistado (resposta estimulada e única).

Segundo a sondagem, Lula está com cerca de 42 e 44%, tendo reduzido um pouco a vantagem sobre Bolsonaro, que apareceu com 25% e 26% de intenção de voto nas situações apresentadas para o primeiro turno.

Os candidatos da terceira via também continuam nos mesmos patamares de pesquisas anteriores. O único que consegue chegar aos dois dígitos é Ciro Gomes (PDT), que alcança, no máximo 12% das intenções de voto. Os demais, como João Doria e Eduardo Leite do PSDB, Luis Henrique Mandetta (DEM) e José Luiz Datena (PSL) ficam em torno de 5%.

Os números para o primeiro turno mudam bastante quando a pergunta é feita de forma espontânea, sem apresentar opções de candidatos: 38% dos entrevistados disseram que não sabem em quem vão votar, 27% citaram Lula e 20%, Bolsonaro. O percentual de pessoas que afirma que vai votar em branco ou nulo é expressivo em todos os cenários, ficando em torno de 10%.

Segundo turno

De acordo com a pesquisa do Datafolha, Lula aparece como vencedor da eleição presidencial em todas as situações de segundo turno em que aparece na disputa: contra Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e João Doria. Quando o petista não está na equação, tanto Ciro quanto Doria vencem a disputa contra Bolsonaro.

A seguir, veja como ficaram os cenários de primeiro e segundo turno, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

1º turno: resposta estimulada e única

Cenário 1

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (sem partido): 26%

Ciro Gomes (PDT): 9%

João Doria (PSDB): 4%

Luis Henrique Mandetta (DEM): 3%

Branco/Nulo/Nenhum: 11%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Cenário 2

Lula (PT): 42%

Jair Bolsonaro (sem partido): 25%

Ciro Gomes (PDT): 12%

Eduardo Leite (PSDB): 4%

Luis Henrique Mandetta (DEM): 4%

Branco/Nulo/Nenhum: 11%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Cenário 3

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (sem partido): 26%

Ciro Gomes (PDT): 11%

João Doria (PSDB): 6%

Branco/Nulo/Nenhum: 11%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Cenário 4

Lula (PT): 42%

Jair Bolsonaro (sem partido): 24%

Ciro Gomes (PDT): 10%

João Doria (PSDB): 5%

José Luiz Datena (PSL): 4%

Simone Tebet (MDB): 2%

Aldo Rebelo (sem partido): 1%

Rodrigo Pacheco (DEM): 1%

Alessandro Vieira (Cidadania): 0

Branco/Nulo/Nenhum: 10%

Não sabe: 2%

1º turno: resposta espontânea e única

Não sabe/Não respondeu: 38%

Lula (PT): 27%

Jair Bolsonaro (sem partido): 20%

Branco/Nulo: 10%

Outros: 3%

Ciro Gomes (PDT): 2%

Segundo turno

Lula x Bolsonaro

Lula (PT): 56%

Jair Bolsonaro: 31%

Branco/Nulo: 13%

Não sabe: 1%

Lula x Doria

Lula (PT): 55%

João Doria (PSDB): 23%

Branco/nulo: 22%

Não sabe: 1%

Bolsonaro x Ciro

Ciro Gomes (PDT): 52%

Jair Bolsonaro: 33%

Branco/nulo: 15%

Não sabe: 1%

Bolsonaro x Doria

João Doria (PSDB): 46%

Jair Bolsonaro: 34%

Branco/nulo: 19%

Não sabe: 1%

Lula x Ciro

Lula (PT): 51%

Ciro Gomes (PDT): 29%

Em branco/nulo: 19%

Não sabe: 1%

Metodologia

A pesquisa do Datafolha foi realizada de maneira presencial com 3.667 pessoas, com 16 anos ou mais, em 190 cidades, entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

