Faltando pouco menos de um ano para as eleições de 2022, o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno, com Bolsonaro logo na sequência. No terceiro lugar em posições bem consolidadas aparecem os nomes de Ciro Gomes e Sergio Moro como alternativa para a chamada terceira via, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (12) pela Exame/Ideia.O levantamento mostra também que o petista venceria todos os candidatos adversários em um eventual segundo turno nas eleições do próximo ano. Nos seis cenários apresentados, Lula lidera a preferência dos entrevistados. Já com Bolsonaro na disputa no segundo turno, o atual presidente venceria Sergio Moro e perderia para Ciro Gomes.

Primeiro turno – estimulada

Na pesquisa estimulada o entrevistador apresenta o nome dos possíveis candidatos à presidência da República aos entrevistados. Devido ao arredondamento dos números, os percentuais totais podem variar entre 99% e 101%.

Cenário 1

Lula – 35%

Jair Bolsonaro – 25%

Ciro Gomes – 7%

Sergio Moro – 5%

João Doria – 2%

Eduardo Leite – 2%

Luiz Henrique Mandetta – 1%

Alessandro Vieira – 1%

Rodrigo Pacheco – 1%

Cabo Daciolo – 1%

Simone Tebet – 0%

Felipe D’Ávila – 0%

Brancos, nulos e abstenções – 8%

Não sabem – 12%

Cenário 2

Lula – 40%

Jair Bolsonaro – 28%

Ciro Gomes – 11%

João Doria – 5%

Brancos, nulos e abstenções – 10%

Não sabem – 6%

Cenário 3

Lula – 39%

Jair Bolsonaro – 27%

Ciro Gomes – 10%

Sergio Moro – 9%

Brancos, nulos e abstenções – 9%

Não sabem – 7%

Cenário 4

Lula – 39%

Jair Bolsonaro – 28%

Ciro Gomes – 10%

Eduardo Leite – 6%

Brancos, nulos e abstenções – 11%

Não sabem – 7%

Cenário 5

Lula – 39%

Jair Bolsonaro – 28%

Ciro Gomes – 11%

Luiz Henrique Mandetta – 6%

Brancos, nulos e abstenções – 11%

Não sabem – 5%

Cenário 6

Lula – 40%

Jair Bolsonaro – 28%

Ciro Gomes – 12%

Rodrigo Pacheco – 2%

Brancos, nulos e abstenções – 11%

Não sabem – 7%

Segundo turno – estimulada

Cenário 1

Lula – 48%

Jair Bolsonaro – 31%

Brancos/nulos – 16%

Não sabem – 5%

Cenário 2

Lula – 50%

João Doria – 22%

Brancos/nulos – 22%

Não sabem – 6%

Cenário 3

Lula – 48%

Eduardo Leite – 22%

Brancos/nulos – 25%

Não sabem – 5%

Cenário 4

Lula – 47%

Sergio Moro – 25%

Brancos/nulos – 24%

Não sabem – 4%

Cenário 5

Lula – 44%

Ciro Gomes – 31%

Brancos/nulos – 22%

Não sabem – 3%

Cenário 6

Bolsonaro – 32%

Sergio Moro – 30%

Brancos/nulos – 32%

Não sabem – 6%

Cenário 7

Ciro Gomes – 36%

Bolsonaro – 32%

Brancos/nulos – 25%

Não sabem – 7%

Metodologia

A pesquisa quantitativa nacional Exame/Ideia entrevistou 1.200 pessoas entre os dias 9 e 11 de novembro de 2021. A coleta de dados foi feita por telefone em todas as cinco regiões do país. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O grau de confiança é de 95%.

Nota do editor

A Gazeta do Povo publica todas as pesquisas de intenção de voto para presidente realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população, e não são uma previsão do resultado das eleições.

Métodos de entrevistas, a composição e o número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar o resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias da Gazeta do Povo sobre pesquisas eleitorais.

