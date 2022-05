A mais nova loteria da Caixa, chamada “+ Milionária”, vai sortear R$ 10 milhões em seu primeiro concurso e já recebe apostas nesta segunda-feira. O valor da aposta simples será de R$ 6 e haverá um sorteio por semana. O primeiro está confirmado para o dia 28 de maio, às 20h.

A + Milionária chega para ser mais difícil de se ganhar do que a Mega-Sena e é um pouco diferente dos já conhecidos até aqui. A chance de acerto da combinação vencedora é 1 em 238.360.500, enquanto para acertar o prêmio máximo da Mega a chance é de 1 em pouco mais de 50.063.860. Ou seja, a + Milionária é 4,76 vezes mais difícil do que a Mega.

O apostador terá que escolher seis dezenas na chamada Matriz 1 (que tem números de 01 a 50). É possível escolher mais de seis dezenas, mas aí o valor da apostas sobe consideravelmente (como acontece nas outras modalidades). Na chamada Matriz 2 é preciso escolher dois trevos entre os seis disponíveis (de 01 a 06). Também é permitido escolher mais trevos, mas o preço da aposta também aumenta.

O ganhador do prêmio máximo será aquele que acertar as seis dezenas da Matriz 1 e os dois trevos da Matriz 2. O prêmio deve ser de no mínimo R$ 10 milhões em todos os sorteios, segundo as informações disponíveis até aqui.

Haverá prêmios para diversas combinações. A segunda mais valiosa é a de seis acertos na Matriz 1 e um acerto na Matriz 2, com chance de 1 em 29 milhões), seguido por cinco acertos na Matriz 1 e dois na Matriz 2 (1 chance em 902.881) e assim sucessivamente. O prêmio mínimo será da combinação de dois acertos na Matriz 1 e um acerto na Matriz 2. A chance neste cenário é de 1 a cada 15. São dez faixas de premiação.

Também nessa modalidade haverá apostas de “teimosinha”, que compreende a repetição, em número finito de concursos sequentes e contíguos, dos mesmos prognósticos registrados em determinado concurso. A premiação não é cumulativa.