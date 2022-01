Logo após a publicação dos números sorteados na Mega da Virada 2021, a Caixa Econômica Federal revelou que o prêmio de R$ 378 milhões saiu para duas apostas, rendendo cerca de R$ 189 milhões para cada. Uma delas era simples e outra um bolão com 14 cotas.

As apostas ganhadoras são de Cabo Frio (Rio de Janeiro) e outra para Campinas (São Paulo). Segundo a Caixa Econômica Federal a aposta de Cabo Frio foi simples, feita na Lotérica Zebrinha. Já a aposta de Campinas foi feita na lotérica Campeão da Barão. Esta aposta foi feita com 11 números e fazia parte de um bolão com 11 cotas.

Ganhou na Mega Sena? Saiba o que fazer agora!

A primeira precaução que o apostador tomar deve ocorrer já no momento da aposta. Assim que o bilhete for emitido na lotérica, há um campo na parte de trás que deve ser preenchido com nome, CPF, endereço e assinatura do apostador. Esses dados são a garantia de quem de fato é proprietário da aposta. “Se o vencedor perder o bilhete e essas informações não constarem no verso, qualquer pessoa pode retirar o prêmio”, alerta o gerente regional da Caixa, André Bau.

Fique atento ao prazo para buscar o prêmio

O apostador tem 90 dias a partir da homologação da aposta para reivindicar o prêmio. Depois desse prazo, mesmo que ele vá à lotérica ou à Caixa com o bilhete com os números sorteados, não receberá o dinheiro. O valor do prêmio não reivindicado pelo apostador vai automaticamente para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) no 91º dia a partir da homologação da aposta.

