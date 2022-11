Quem gosta de apostar na Mega-Sena, especialmente aqueles que adoram fazer um bolão, terão uma grande novidade a partir da Mega da Virada 2022. Neste sorteio, que começa a receber apostas na próxima segunda-feira, será possível apostar mais do que 15 dezenas, até então o limite máximo permitido pela Caixa, que administra os jogos lotéricos no Brasil.

Agora será possível escolher até 20 números numa única aposta.

A aposta mais cara até então era a de 15 dezenas, que custava R$ 22.522,50 e dava ao apostador a probabilidade de acerto de 1 em 10.003 (1 em 370 para cinco números e 1 em 37 para quatro). Agora será possível apostar, por exemplo, em 16 números, ao preço de R$ 36.036 e chance de acerto de 1 em 6.252 para os seis números, 1 em 260 para cinco números e 1 em 29 para quatro números.

+ Leia mais: Prêmio da Mega da Virada 2022 pode chegar a R$ 450 milhões; apostas começam dia 14/11

A nova tabela de valores e probabilidades ficará da seguinte forma:

As mudanças passam a valer para todos os concursos regulares da Mega-Sena após o sorteio da Mega da Virada.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!