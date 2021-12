Em 31 dezembro, o concurso 2440 da Mega da Virada promete pagar o maior prêmio da história das loterias da Caixa. O gira em torno dos R$ 350 milhões para quem acertar os seis números sorteados. Com esse “troco”, é possível comprar centenas de carros de luxo, castelos, ter mais de cem McDonald’s, bancar quase dois anos de salário do craque Messi para o seu time do coração e, claro, ajudar milhões de pessoas que passam por dificuldades em Curitiba e no Brasil. Já pensou? Vamos fazer umas continhas…

Como estamos falando em R$ 350 milhões, vamos colocar em prática o lado consumista de cada um de nós. Com o prêmio da Mega da Virada, o vencedor é capaz de comprar a nova uma frota com 106 modelos da Ferrari Roma que chegou ao Brasil em 2021 pelo preço de R$ 3,3 milhões. Mas você não quer esbanjar pelas ruas e o negócio é comprar um modelo popular. Com o prêmio da Mega, dá para comprar 7 mil unidades do Fiat Mobi, pagando R$ 50 mil em cada um. Caso pense nessa ideia, dá para montar uma locadora de carros só com exemplares deste modelo.

Prêmio da Mega da Virada renderia uma frota da nova Ferrari Roma. Foto: Reprodução/Ferrari.

Depois de passear com o veículo, é hora de voltar para casa. Com R$ 350 milhões na conta, dá para bancar 18 mansões iguais a do jogador Neymar em bairro de Alphaville, em São Paulo. Cada uma custa R$ 20 milhões. Ou ainda adquirir 166 apartamentos de 100 metros quadrados no Leblon, um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. Deseja morar em um castelo? O prêmio permite comprar 18 castelos no vilarejo de Verteuil-sur-Charente, na França, construído no século 11 e à venda por US$ 3,3 milhões (aproximadamente R$ 19 milhões). Há 14 quartos, nove banheiros divididos entre seus três andares, além de biblioteca com mais de mil livros, capelas e uma torre de vigia.

Que tal viver em um castelo? Sim, com a Mega da Virada é possível. Foto: reprodução.

E a festa?

Com o prêmio de R$ 350 milhões, a pessoa pode bancar churrasco e cerveja nos fins de semana por 2.050 anos. A conta leva em consideração que o anfitrião serviria 50 kg de picanha (atualmente o quilo do corte custa, em média, R$ 70,00), e 20 engradados de cerveja de 600 ml (que tem média de preço de R$ 120,00). Além disso, é preciso alguém de peso para animar a festa. Um show da Ivete Sangalo custa entre R$300 mil e R$500 mil por uma apresentação de 2 horas e 30 minutos de duração, ou seja, pode fechar um contrato para toda vida com a diva do axé.

Que tal contratar o Messi para jogar no seu time? Com a Mega da Virada é possível. Foto: Divulgação.

Depois de tanta festa, agora vamos relaxar com um futebolzinho. Caso o vencedor queira contratar o Messi para o seu time, o salário do craque não vai ser problema. O argentino ganha mensalmente do PSG na temporada de 2022 R$ 17,8 milhões mensais. Com o prêmio é possível pagar 20 meses de salário do Messi. Acha uma boa?

Investimento

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), O Boticário é a maior franquia do Brasil, com mais de 3 mil unidades e 900 franqueados. O investimento a ser feito é de R$ 510 mil. Com o prêmio da Mega Sena, o vencedor poderia investir em 686 franquias da perfumaria paranaense.

Caso queira ter um McDonald’s no quintal de casa. O investimento seria na ordem de R$ 2,5 milhões a R$ 4,2 milhões, ou seja, dá para abrir de 83 a 140 lojas da rede.

Mas você não deseja gastar e economizar é o lema. Se guardar tudo na poupança, o rendimento seria de R$ 1,75 milhão por mês. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prazo máximo para resgate de prêmios em loterias é de 90 dias após a realização do sorteio. Caso o apostador não se apresente, o dinheiro é repassado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES). Partiu fazer aquela fezinha? Saiba aqui como jogar na Mega da Virada.