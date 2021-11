As apostas para a Mega-Sena da Virada de 2021 estão liberadas a partir desta terça-feira (16) e seguem até o último dia de 2021, quando ocorre o sorteio mais esperado do ano pelos apostadores de plantão. A estimativa é que o prêmio deste ano alcance R$ 350 milhões.

Ao contrário dos prêmios tradicionais, a Mega da Vidada não acumula e, se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os que acertarem a quina. O sorteio será feito no dia 31 de dezembro.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 4,50.

O prêmio deste ano é um dos maiores da Mega da Virada, visto que em 2020 a bolada chegou aos R$ 300 mil.

Como apostar na Mega da Virada

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira (31) nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. Para jogar na Mega da Virada, os clientes da CAIXA também podem fazer as apostas pelo Internet Banking CAIXA. Cada aposta custa R$ 4,50.

Que tal fazer um bolão da Mega da Virada?

Para ter mais chances de ganhar, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

O preço mínimo de apostas no bolão para os concursos da Mega-Sena é de R$ 10,00 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5,00, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Sorte ronda Curitiba

Quem acompanha os sorteios da Mega Sena e demais loterias aqui na Tribuna, pela página específica das loterias, sabe que os prêmios sempre saem para apostadores de Curitiba. Sejam eles da Mega da Virada ou até mesmo de loterias mais tradicionais, sempre tem apostador da terrinha faturando uma grana com a sorte.

