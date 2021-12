Está chegando o dia do sorteio do prêmio mais esperado do ano, a Mega-Sena da Virada, o sonho de grande parte dos brasileiros. Em 2021, a Mega da Virada promete pagar R$ 350 milhões e o prêmio não acumula, ou seja, se não houver ganhador com seis dezenas, o valor será dividido entre os que acertarem cinco números.

Os apostadores podem jogar na Mega da Virada até dia 31/12, as apostas encerram às 17h. Mas uma das maiores dúvidas quais números jogar na Mega-Sena da virada, já que as chances de acertar a sena com uma aposta simples (6 números) é de 1 em 50.063.860.

Veja também: Veja como fazer sua aposta na Mega da virada!

VEJA ESSA: Confira os números mais sorteados na Mega da Virada

Se você quer relembrar o resultado da Mega da Virada dos anos anteriores, a Caixa divulgou os números e o resultado desde que a edição especial da Mega-Sena começou, em 2009. Veja os números da Mega da Virada na tabela abaixo:

Ano Números Sorteados Ganhadores Prêmio por ganhador

(em milhões) Prêmio total 2009 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58 2 R$ 72,4 R$ 144,8 2010 2 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50 4 R$ 48,6 R$ 194,4 2011 3 – 4 – 29 – 36 – 45 – 55 5 R$ 35,5 R$ 177,5 2012 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52 3 R$ 81,6 R$ 244,8 2013 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53 4 R$ 56,1 R$ 224,4 2014 1 – 5 – 11 – 16 – 20 – 56 4 R$ 65,8 R$ 263,2 2015 2 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56 6 R$ 41,1 R$ 246,6 2016 5 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53 6 R$ 36,8 R$ 220,8 2017 3 – 6 – 10 – 17 – 34 – 37 17 R$ 18,0 R$ 306,0 2018 5 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33 52 R$ 5,8 R$ 301,6 2019 3 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58 4 R$ 76,0 R$ 304,0 2020 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42 2 R$ 162,6 R$ 325,2 Fonte: Caixa Econômica Federal

Resultado da Mega da Virada: A Tribuna do Paraná vai acompanhar o sorteio da Mega-Sena da Virada e divulgar o resultado em tempo real. Inscreva-se em nossas notificações para receber os números em seu celular!