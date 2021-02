Está com sorte? O concurso 2348 da Mega Sena, neste sábado (27) pode pagar R$ 50 milhões para quem acertar os seis números que serão sorteados. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) e você acompanha o resultado aqui na Tribuna.

Se o apostador faturar o prêmio sozinho e investir tudo na poupança, por exemplo, receberá um “salário” de R$ 57,9 mil já no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o prêmio seria suficiente para adquirir 20 mansões ou apartamentos de luxo no valor de R$ 2,5 milhões cada. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

Bolão na MegaSena

Basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas.