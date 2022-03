A Mega-Sena desta quinta-feira (3) acabou sem ganhadores no prêmio máximo. Com isso, a Mega Sena 2460, deste sábado (05), tem como prêmio acumulado a bolada de R$ 90 milhões.

O resultado da Mega Sena 2460 você acompanha aqui na Tribuna, neste sábado, a partir das 20h.

Como jogar na Mega Sena 2460?

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.