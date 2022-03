É hoje. O concurso 2463 da Mega-Sena pode deixar um curitibano milionário nesta quarta-feira (16). O prêmio para quem acertar os seis números é de R$ 165 milhões, o quinto maior prêmio da história, entre os concursos regulares. Sonhos mirabolantes e projetos que alteram a vida de qualquer um.

Mansão, carros e muita gasolina

Como estamos falando em R$ 165 milhões, com o prêmio, é possível imaginar uma casa própria para toda a família. Em Curitiba, é possível comprar 12 unidades de mansões como a que está à venda atualmente por R$ 13 milhões. No imóvel, que está sendo comercializado pela LuxuryState, há área externa de 1.025 m², piscina, quatro dormitórios, cinco banheiros e espaço para cinco carros.

Falando em veículos, o sortudo ganhador pode fugir da alta da gasolina e comprar 574 Nissan Leaf, o carro elétrico mais vendido no Brasil (R$ 287 mil) ou 243 Porsches Taycan (R$ 699 mil), o elétrico na versão 4S. Caso o milionário queira abrir uma frota de carros populares, ele poderá adquirir 3.000 Renault Kwid Zen, o carro mais barato do mercado nacional que é comercializado a R$ 55 mil.

E a alta da gasolina? Ah, amigo, nesse caso nem se preocupe. Após o anúncio do reajuste de 18% e que provocou enormes filas em Curitiba na quinta-feira (10), o valor médio nos postos de combustíveis de Curitiba passou a R$ 7,39 o litro da gasolina. Se faturar na Mega-Sena, você poderá comprar mais um pouco mais de 22 milhões de litros de gasolina comum, ou seja, pode virar dono de posto que vai ficar de boa por muitos anos.

Curitiba pé-quente nas loterias

Curitiba tem fama de ser uma cidade pé-quente nas loterias. Na Mega da Virada de 2018, por exemplo, um apostador da cidade faturou R$ 5,8 milhões ao acertar os seis números. Outro prêmio da Mega que saiu para uma aposta feita em Curitiba foi em julho de 2019, quando um sortudo faturou R$ 8,2 milhões.

E nos dois últimos sorteios da Mega-Sena, 8 pessoas fizeram o acerto de cinco dezenas e levaram em média R$ 39.145,65. Uma das lotéricas que tiveram a quina foi na Da Vinci Loterias, localizada no Shopping Palladium, no bairro Portão. Aliás, duas vezes, nos últimos sorteios.

Chances

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. Boa sorte!