A Mega-Sena 2464 paga, neste sábado (19) o prêmio de R$ 190 milhões para quem acertar as seiz dezenas do sorteio, que está acumulado e fazendo a cabeça de muitos brasileiros. O sorteio acontece a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, mas você acompanha aqui, na Tribuna, o resultado em tempo real!

O concurso anterior, quarta-feira (16), não teve acertador das seis dezenas e o prêmio ficou acumulado.

Como jogar na Mega Sena 2464?

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Quantos número posso marcar?

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Além de 6 números, é possível marcar até 15 números em uma aposta, mas o valor salta para R$ 22,5 mil a aposta. Por outro lado, a probabilidade de ser sorteado vai para uma em 10 mil.

Para se ter uma comparação, a aposta simples, de 6 números, tem uma chance em 50 milhões de ser sorteado.