Um apostador da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi o vencedor do concurso 2500 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (14). Ele leva pra casa um prêmio acumulado de pouco mais de R$ 37 milhões. Se a sorte não aportou por aqui, no Paraná, pelo menos dois paranaenses sentiram o gostinho dos milhões da Mega.

>>> Veja os resultados das loterias desta quarta-feira, inclusive os números da Mega

Uma aposta feita na cidade de Maringá, na lotérica Trevo de Ouro, acertou cinco números e vai levar o prêmio de R$ 37.436,76. Também no Noroeste do estado, na cidade de Paranavaí, uma aposta de sete dezenas teve cinco acertos. O jogo, feito na Loteria Copa 70, via pagar ao vencedor R$ 74.873,52, o dobro de uma aposta simples de seis dezenas.

No próximo sábado a Mega-Sena corre no concurso 2501 e terá prêmio de R$ 3 milhões. As apostas poderão ser feitas na rede de lotéricas da Caixa e também pelo portal Loterias Online até as 19h do sábado (16).