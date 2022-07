Sete paranaenses ficaram muito perto de meter a mão na bolada de R$ 13.748.083,57 do concurso 2503 da Mega-Sena, que foi sorteada neste sábado (24), no Espaço Loterias da Caixa. Cada um dos vencedores do Paraná – assim como os 84 outros acertadores de cinco números – vão ficar com o prêmio de R$ 32.808,29 cada um. O ganhador da Mega foi da cidade de Niterói (RJ).

>>> Confira o resultado da Mega-Sena 2503

Em Curitiba foram três acertadores da quina da Mega. As apostas que ficaram no “quase” foram feitas na Gabriel Loterias, que fica no bairro Umbará, Lotérica do Mercado Municipal, no Centro, e Talismã Lotérico, que fica na Salgado Filho, no bairro Uberaba. Outra aposta foi feita em Colombo, na região metropolitana (Loterias Osasco) e outras três no interior do Paraná (Goioere, Jandaia do Sul e Tibagi).

Cada um dos ganhadores precisa comparecer a uma agência da Caixa com o bilhete premiado para resgatar seus prêmios. Na próxima quarta-feira (27) acontece o concurso 2504, com prêmio de R$ 3 milhões. As postas serão aceitas até as 19h de quarta nas lotéricas e pelo Portal Loterias Online.