+ Leia mais: Previdência, INSS e salário mínimo: saiba o que prometem os candidatos a presidente

A sorte está rondando Curitiba faz algum tempo. Só no último concurso, realizado no sábado passado, três apostas da capital “ficaram pela boa” (outras três de outras cidades do Paraná) e acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. Além disso, vale lembrar, duas apostas feitas na cidade acertaram as 15 dezenas da Lotofácil da Independência.

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4, 5 ou 6 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante (aí os valores aumentam, mas também as probabilidades de acerto. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50.

Para apostar basta ir a uma das milhares de casas lotéricas do país, além de acessar o Portal Loterias Online.



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna