A sorte já está com aquele “meio sorriso de Monalisa” para Curitiba. Faz tempo que o prêmio máximo ronda a capital, com inúmeros ganhadores dos prêmios para cinco acertos. Será que nesta quarta-feira chegou a vez do prêmio máximo da Mega-Sena vir para cá? Não fique de fora, pois a cidade é uma das mais sortudas do Brasil. Aposte no concurso 2522 da Mega-Sena até as 19h desta quarta, nas lotéricas ou pelo Portal das Loterias Online (veja mais abaixo).

É muito fácil apostar na Mega-Sena. Basta escolher seis dezenas entre as 60 que estão disponíveis no volante de aposta. Cada aposta simples custa R$ 4,5 e a probabilidade de acerto é de 1 em pouco mais de 50 milhões (50.063.860).

Agora, se você quiser aumentar a probabilidade de acerto, basta aumentar a quantidade de dezenas apostadas. Aí, logicamente, o valor também aumenta. Por exemplo: para apostar em 7 dezenas, o valor sobe para R$ 31,50 cada aposta; para 8 dezenas, a aposta custa R$ 126 e assim sucessivamente.

Não sabe onde tem uma lotérica perto de você? Então clique aqui para localizar uma. Você também pode apostar pelo internet banking (se for cliente da Caixa) ou pelo Portal Loterias Online.