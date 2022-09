O prêmio do próximo concurso da Mega-Sena 2523 está acumulado e o valor a ser pago chega a R$ 170 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, o novo sorteio será neste sábado (24), no Espaço Loterias da Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado nas lotéricas ou pelo Portal Loterias Online da Caixa e o resultado da Mega Sena 2523 você acompanha aqui na Tribuna, a partir das 20h de sábado.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2522 da Mega-Sena, sorteado na última quarta-feira (21). O prêmio seria de R$ 150 milhões. Quatro apostas do Paraná “ficaram pela boa” e acertaram cinco números, levando para casa R$ 54.431,51 cada uma.

Um ganhador da quina foi de Curitiba e fez sua aposta na Loterias Guairacá, que fica no Centro. Outra aposta sortuda do Paraná foi feita em Ponta Grossa, na Loterias Princesa dos Campos II, a terceira foi de Altonia, na Loterica Reis. E a última de Apucarana, na lotérica que leva o nome da cidade.

Conhecida como a loteria milionária, a Mega-Sena tem sorteios às quartas e sábados (além de alguns sorteios em semanas especiais ao longo do ano, sem falar, é claro, na Mega da Virada, que distribui, sempre, prêmios incrivelmente valiosos).

O valor da aposta simples é de R$ 4,50 para um jogo de seis dezenas, mas quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de acerto.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para concorrer é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50.