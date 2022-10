O concurso 2527 da Mega-Sena, neste sábado (08), vai pagar um prêmio de R$ 8 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre a partir das 20h, em São Paulo, e você acompanha o resultado da Mega-sena 2527 aqui na Tribuna, logo mais!

O concurso de quarta-feira (05) não teve acertadores e o prêmio ficou acumulado. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

+Último capítulo! ‘Pantanal’ termina tem beijo gay; Veja que aconteceu com cada personagem

Tenho chance de ganhar na Mega-sena?

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Como jogar na Mega-Sena?

Com R$ 4,50 é possível fazer uma aposta simples, de seis dezenas, e ter a chance de concorrer a prêmios milionários. A probabilidade de acerto é de 1 em pouco mais de 50 milhões. No entanto, quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de ganhar. A Mega corre regularmente às quartas e sábado.