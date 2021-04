Dia de ficar milionário! A Caixa sorteia nesta sexta-feira (30) o prêmio de R$ 34 milhões do concurso 2.367 da Mega-Sena. O sorteio que acontece às 20h, em São Paulo (SP), ocorreria no sábado (1º de maio), mas foi antecipado, segundo informações da Agência Brasil, em virtude do feriado do Dia do Trabalhador.

>>> Clique aqui e saiba todos os resultados e informações sobre loterias

Caso o prêmio saia para apenas um só apostador e ele queira investir em transportes, poderá adquirir uma frota de 62 caminhões pesados, no valor de R$ 548 mil cada. Aplicado na Caderneta de Poupança, o valor do prêmio rende R$ 54.060,00 no primeiro mês.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O sorteio desta sexta será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 4,50.