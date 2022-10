Por causa do feriado dessa quarta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, o sorteio do concurso 2528 da Mega-Sena, que vai pagar um prêmio de R$ 17 milhões, será realizado nesta quinta-feira (13). O resultado da Mega-Sena 2528 você confere aqui na Tribuna, logo mais, a partir das 20h.

De acordo com a Caixa, caso um apostador acerte sozinho as seis dezenas do prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá um rendimento de R$ 115,7 mil no primeiro mês.

+Leia mais! Coligação de Lula entra com pedido de censura à Gazeta do Povo

No último sorteio da Mega-Sena 80 jogadores de Curitiba faturaram a quinta, sendo dois deles de Curitiba. Cada um faturou nada menos que R$ 40.771,81.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. no jogo é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50.