É hoje. O concurso 2462 da Mega-Sena pode deixar um curitibano milionário neste sábado (12). O prêmio para quem acertar os seis números é de R$ 130 milhões, e os apostadores fazem planos mirabolantes em caso de vitória.

Com esse “troco”, é possível comprar centenas de carros de luxo, contratar a Ivete Sangalo para cantar na festa por anos e ainda não se preocupar com o aumento da gasolina até o fim da vida. Bora fazer umas continhas e dar margem a imaginação?

+ Confira tudo sobre loterias no site especial de apostas da Tribuna

Como estamos falando em R$ 130 milhões, vamos colocar em prática o lado consumista de cada um de nós. Com o prêmio, a pessoa pode fugir da alta da gasolina e comprar 452 Nissan Leaf, o carro elétrico mais vendido no Brasil ou 185 Porsches Taycan (R$ 699 mil), o elétrico na versão 4S. Caso o milionário queira abrir uma frota de carros populares, ele poderá adquirir 2.170 Renault Kwid Zen, o carro mais barato do mercado nacional que está sendo comercializado a R$ 55 mil.

E a alta da gasolina? Ah, amigo, nesse caso nem se preocupe. Após o anúncio do reajuste de 18% e que provocou enormes filas em Curitiba na quinta-feira (10), o valor em média nos postos de combustíveis de Curitiba passou a R$ 7,39 o litro da gasolina. Se faturar na Mega-Sena, você poderá comprar mais ou menos 18 milhões de litros de gasolina comum, ou seja, pode virar dono de posto que vai ficar de boa por muitos anos.

Se não der certo na Mega, vale apostar nas 7 dicas da Tribuna do Paraná para economizar.

E a festa?

Um milionário precisa dar uma grande festa com direito a picanha e show da Ivete Sangalo. Se o anfitrião servir 50 kg de picanha com o quilo do corte em média de R$ 70, e 20 engradados de cerveja de 600 ml pagando R$ 120,00, a pessoa pode bancar o evento nos fins de semana por quase 1500 anos.

É claro que uma boa festa precisa de animação. Um show da Ivete Sangalo custa entre R$300 mil e R$500 mil por uma apresentação de 2 horas e 30 minutos de duração, ou seja, pode fechar um contrato para toda vida com a diva do axé.

Para um evento desse porte, um lugar maneiro como local. Um bom exemplo seria uma mansão igual à que possui o Neymar, no bairro Alphaville, em São Paulo. Cada uma custa R$ 20 milhões, ou seja, dá para comprar seis delas e ainda sobra um troquinho para a decoração. Ah, dá para comprar também castelos no vilarejo de Verteuil-sur-Charente, na França, construído no século 11 e à venda por aproximadamente R$ 17 milhões). Há 14 quartos, nove banheiros divididos entre seus três andares, além de biblioteca com mais de mil livros, capelas e uma torre de vigia.

Investimento

Sonhar não custa nada, mas vencer não é tarefa fácil. A probabilidade de uma aposta única, de seis dezenas, ser a vencedora é de uma em mais de 50 milhões de combinações. Apesar de ser difícil, quatro curitibanos bateram na trave essa semana com o acerto da quina no concurso da quarta-feira passada (09).

Caso venha a faturar o prêmio, a pessoa vai ter R$ 650 mil no primeiro mês na poupança. Só não venha a ser um vacilão e esquecer de retirar a grana. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prazo máximo para resgate de prêmios em loterias é de 90 dias após a realização do sorteio. Caso o apostador não se apresente, o dinheiro é repassado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES). Partiu fazer aquela fezinha?