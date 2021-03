O concurso 2350 da Mega Sena promete pagar, neste sábado (06), o prêmio de R$ 22 milhões para quem acertar os seis números que serão sorteados a partir das 20h. Você acompanha o resultado aqui na Tribuna.

Curitiba está em uma onda “pé quente”, já que na quarta-feira um apostador da cidade faturou o prêmio de R$ 2,5 milhões do concurso 2349. Relembre o resultado.

Neste sábado, caso apenas um apostador leve o prêmio principal da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 25,5 mil de “salário” a partir do primeiro mês. Se o ganhador preferir investir em automóveis, pode adquirir 42 carros esportivos de luxo no valor de R$ 520 mil cada.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).