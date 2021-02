Está se sentindo com sorte? O concurso 2346 da Mega Sena pode pagar R$ 34 milhões neste sábado (20). O sorteio acontece a partir das 20h e o resultado das loterias você pode acompanhar aqui mesmo na Tribuna.

Segundo a Caixa, as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

É muita grana!

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal da Mega Sena e aplique todo o valor na poupança, por exemplo, terá um rendimento mensal, um “salário” de R$ 39,4 mil já no primeiro mês. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.