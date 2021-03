Uma megaoperação de combate à violência contra a mulher é realizada nesta segunda-feira (8) em todo o país com o apoio de 5 mil policiais civis. Ao menos 10 mandados de prisão foram cumpridos até o início da manhã. “Está em andamento a maior ação da história no combate a crimes contra as mulheres: Operação Resguardo! Secretaria de Operações Integradas do @JusticaGovBR com as Polícias Civis dos 26 Estados e DF! Mais de 10 mil policiais participam da operação em mais de mil municípios!”, escreveu o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, no Twitter.

A operação integrada teve início no dia 1º de janeiro de 2021 em todo o Brasil. Desde então, a Polícia Civil do Paraná já apurou mais de 1,5 mil denúncias, que culminaram com a instauração de 1.312 inquéritos policiais, 36 mandados de prisão, 83 cumprimentos de mandados judiciais, com atendimento de mais de 4 mil mulheres vítimas de violência e a prisão de 431 agressores em todo o Estado.