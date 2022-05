Chegou a hora. Neste sábado acontece o primeiro sorteio, o concurso 01 da + Milionária, a nova loteria da Caixa. Mais difícil de acertar do que a Mega Sena, a modalidade terá prêmio inicial de R$ 10 milhões. O sorteio será transmitido pela Caixa junto com as demais loterias, a partir das 20h. Você confere o resultado aqui na Tribuna.

+ Não perca! Saiba tudo sobre loterias na Tribuna

O valor da aposta simples será de R$ 6 e haverá um sorteio por semana. A chance de acerto da combinação vencedora é 1 em 238.360.500, enquanto para acertar o prêmio máximo da Mega-Sena a chance é de 1 em pouco mais de 50.063.860. Ou seja, a + Milionária é 4,76 vezes mais difícil do que a milionária Mega.

O apostador terá que escolher seis dezenas na chamada Matriz 1 (que tem números de 01 a 50). É possível escolher mais de seis dezenas, mas aí o valor da apostas sobe consideravelmente (como acontece nas outras modalidades). Na chamada Matriz 2 é preciso escolher dois trevos entre os seis disponíveis (de 01 a 06). Também é permitido escolher mais trevos, mas o preço da aposta também aumenta.

+ Viva Curitiba: Ícone da MPB, Gal Costa se apresenta no Guairão com ingressos a partir de R$ 50

O ganhador do prêmio máximo será aquele que acertar as seis dezenas da Matriz 1 e os dois trevos da Matriz 2. O prêmio deve ser de no mínimo R$ 10 milhões em todos os sorteios, segundo as informações disponíveis até aqui. Haverá prêmios para diversas combinações.