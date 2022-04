O lançamento do “miojo doce”, com os sabores Chocolate e Beijinho, ainda não foi anunciado oficialmente pela Nissin, marca responsável pelo produto, mas já tem gerado diversas reações do público na Internet. A companhia anunciou, na semana passada, que lançaria dois novos sabores do macarrão instantâneo, mas por enquanto, nem seu site oficial quanto suas redes sociais revelaram a novidade.

Mesmo assim, imagens dos miojos doces já têm circulado nas redes sociais – e as reações são diversas. “Saber que miojo doce existe tá me deixando estressada”, escreveu uma internauta no Twitter. “Tremendamente assustada com a notícia do MIOJO DOCE, mas com vontade de provar. Porém, fingindo que não”, admitiu outra curiosa tuiteira. “Miojo doce. A gente morre e não vê de tudo né?”, um jovem questionou na rede social.

De acordo com publicações no Twitter, o novo miojo deve ser preparado com leite e a promessa é de que fica pronto para o consumo em apenas 4 minutos. E aí, vai encarar?

saber que miojo doce existe ta me deixando estressada — monotemática (@capinath) April 20, 2022

tremendamente assustada com a notícia do MIOJO DOCE mas com vontade de provar porém fingindo que não — Rebecca Gaia (@rbcgaia) April 19, 2022