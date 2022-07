Mesmo irritado com seu ex-pupilo Sergio Moro (União Brasil), o senador Alvaro Dias (Podemos-PR) não pretende polarizar diretamente com ele na disputa pelo Senado.

LEIA TAMBÉM:

>> Policial militar mata oito pessoas no Paraná, entre eles mãe, filhos e esposa

>> Protegido por Nossa Senhora do Pilar, Pilarzinho se uniu pra barrar assaltos, furtos e arrombamentos

A orientação de Dias é fazer apenas referências sutis ao ex-juiz, mencionando que é coerente, tem história na política e não é oportunista. Todas características, avalia sua campanha, que não se aplicam a Moro.

Dias aposta em seu eleitorado cativo no estado para renovar seu mandato no Senado. No ano passado, ele foi um dos principais responsáveis pela entrada de Moro na política, incentivando-o a se filiar ao Podemos e disputar a Presidência.

>> Confraria041: Que tal participar de um clube de descontos exclusivo, que já premiou dezenas de leitores da Tribuna? Acesse e cadastre-se na lista de espera!

O ex-responsável pela Lava Jato, no entanto, mudou de partido, de projeto político e de estado, transferindo o domicílio eleitoral para São Paulo. A mudança foi vetada pela Justiça, e ele terá de concorrer pelo Paraná.