Duas apostas de Curitiba ficaram na quina da Mega Sena 2526, sorteada na noite desta quarta-feira (05). Como ficaram na trave, faltando apenas um número para o prêmio de R$ 3 milhões, cada uma destas apostas faturou um prêmio de consolação de R$21.4 mil. Além das duas apostas de Curitiba, outras cinco apostas do Paraná ficaram no quase para o prêmio milionário. Como ninguém acertou, o prêmio para sábado saltou para R$ 8 milhões.

A Mega-Sena voltou a ter valores pequenos, mais “singelos”, depois que a bolada de R$ 300 milhões de semana passada saiu. Foram duas apostas premiadas com o maior prêmio de Mega Sena em sorteios simples. Apostadores de Curitiba também faturaram uma grana.

>> Veja todos os resultados das loterias desta

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelos sorteios das loterias, as duas apostas que faturaram a quina em Curitiba eram simples, de apenas 6 números. Uma delas foi na Loterias Pinheirão e outra na Loterias Vila São Pedro.

Apostas que ganharam na quina da Mega Sena

Cidade Unidade lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CASCAVEL/PR LOTERICA NAGAI 6 Não Simples 1 R$21.481,79 CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRAO 6 Não Simples 1 R$21.481,79 CURITIBA/PR LOTERIAS VILA SAO PEDRO 6 Não Simples 1 R$21.481,79 MANDAGUARI/PR LOTERICA MANDAGUARI 6 Sim Simples 1 R$21.481,79 PALMITAL/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$21.481,79 QUATRO BARRAS/PR LOTERICAS CALIFORNIA LTDA 6 Não Simples 1 R$21.481,79 SAO MIGUEL DO IGUACU/PR KIBOLADA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$21.481,79

Mega Sena 2527 paga R$ 8 milhões

Como o sorteio acumulou, o próximo concurso da Mega-Sena, o 2527, promete pagar no sábado (8) a bolada de R$ 8 milhões para quem acertar os seis números que estarão no resultado da Mega-Sena 2527.

Como jogar na Mega Sena?

Com R$ 4,50 é possível fazer uma aposta simples, de seis dezenas, e ter a chance de concorrer a prêmios milionários. A probabilidade de acerto é de 1 em pouco mais de 50 milhões. No entanto, quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de ganhar. A Mega corre regularmente às quartas e sábado.