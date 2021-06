Não é falha da internet, usuários do WhatsApp notaram instabilidade no funcionamento do aplicativo no início da noite desta quarta-feira (9). Nas redes sociais, há reclamações também envolvendo o Instagram e o Facebook. Os três aplicativos são parte do grupo Facebook.

Segundo dados do site Downdetector, um pico de queixas a respeito do WhatsApp foi registrado por volta das 19h30. Cerca de seis mil usuários reclamaram da instabilidade e da falha no sistema. Mais de 3 mil reclamaram do funcionamento do Instagram e 2 mil do Facebook.