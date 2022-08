A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) lançaram, nesta terça-feira (02), um comunicado que reforça a democracia com seus dois grandes alicerces: a liberdade de imprensa e o respeito aos resultados da urna nas eleições 2022, que ocorrem em outubro próximo em todo o país.

O documento assinado por ABERT, ANER a ANJ, com base em princípios de defesa das liberdades de imprensa, de opinião e informação, as entidades reafirmam seu compromisso com o Estado de Direito e as decisões soberanas das eleições, referendadas por uma Justiça Eleitoral cuja atuação tem sido reconhecida internacionalmente.

“O objetivo da manifestação é assinalar o compromisso das entidades com a liberdade de imprensa, democracia e o estado de direito. Só podemos entender o estado de direito com respeito as decisões soberanas dos eleitores, e sempre referendado pela Justiça Eleitoral Brasileira”, disse Ricardo Pedreira, diretor executivo da ANJ.

A nota, que foi divulgada em sincronia pelos associados das três entidades, também informa a importância da atividade ampla e independente da imprensa livre no combate à desinformação que tanto mal causa às democracias.

Ricardo reforça que a liberdade de imprensa não é somente um direito de expressão para os meios de Comunicação e jornalistas. A população em geral deve acreditar nessa ideia. “A liberdade existe para que todos tenham um livre acesso às informações e que possam ter suas opiniões. Importância imensa para toda sociedade”, completou o diretor na Associação Nacional de Jornais.

Leia a Nota na Íntegra

“Não existe democracia sem liberdade de imprensa. E não existe liberdade de imprensa sem democracia, que tem como pressuposto um Estado de Direito alicerçado no respeito aos resultados eleitorais.

Com base em princípios de defesa das liberdades de imprensa, de opinião e de informação, as entidades da comunicação abaixo subscritas vêm a público reafirmar seu compromisso com o Estado de Direito e as decisões soberanas das eleições, referendadas por uma Justiça Eleitoral cuja atuação tem sido reconhecida internacionalmente.

As entidades também reforçam a importância da atividade ampla e independente da imprensa livre no combate à desinformação que tanto mal causa às democracias. E ressaltam que apenas em ambientes de liberdade política, de solidez das instituições e de pleno respeito à Constituição a missão jornalística pode ser levada aos brasileiros com a abrangência e transparência que as democracias exigem. ”