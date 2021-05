“Não somos órfãos, somos filhos da igreja, somos filhos de Nossa Senhora e somos filhos de nossas mães”. O trecho da mensagem de Papa Francisco anunciada em 2015, foi o escolhido pelo portal oficial do Vaticano para homenagear às mães do mundo todo como forma de alento às milhares de famílias que sofreram com as perdas da pandemia.

Em plena campanha de oração, o pontífice instaurou 30 dias de devoção no mês de maio em clemência pelo fim da pandemia. “A iniciativa envolverá de maneira especial todos os santuários do mundo, para promoverem a oração do rosário junto aos fiéis, famílias e comunidades, pedindo pelo fim da pandemia”, comentou o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização.

A campanha teve início no dia primeiro de maio e, todos os dias, as orações são transmitidas ao vivo nos canais oficiais da Santa Sé, às 18 horas do horário de Roma (13 horas em Brasília). Estas orações serão conduzidas a partir de 30 santuários representativos, espalhados pelo mundo todo.

Na homenagem da versão brasileira do site, os principais representantes da igreja católica no Brasil também homenagearam as mães.