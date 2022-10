O plano de assinatura mais barato da Netflix com propaganda vai custar R$ 18,90. A divulgação aconteceu nesta quinta-feira (13) no site oficial do streaming.

O novo plano chegará ao Brasil no dia 03 de novembro desse ano e está disponível em mais onze países: Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México e Reino Unido.

VEJA TAMBÉM: Black Friday dos supermercados será em novembro; confira

Com objetivo de reter os assinantes e atrair os novos, a plataforma, que já revelou que só no primeiro trimestre de 2022 perdeu cerca de 200 mil assinantes, anunciou em maio deste ano que estava estudando em lançar um novo plano básico com restrições. Vale lembrar que atualmente os planos custam entre R$ 25,90 e R$ 55,90.

Regras do novo plano com propaganda

A Netflix também divulgou quais são as diferenças do novo plano para os outros. Confira abaixo:

Qualidade de vídeo de até 720p;

Propagandas com 15 ou 30 segundos;

Média de 4 a 5 minutos de anúncios por hora;

Catálogo reduzido de filmes e séries;

Sem opção de downloads para ver em modo offline.

Quem assinar, também terá a possibilidade de cancelar a qualquer momento sem custo.