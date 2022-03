Depois de aumentar os preços de suas assinaturas no ano passado, a Netflix vai começar a cobrar uma taxa para o assinante que compartilha a conta com quem não reside no mesmo endereço.

O teste deve inicialmente acontecer no Chile, Costa Rica e no Peru e o valor da taxa deve ser cerca de 30% do valor dos planos “Standard” (Padrão, no Brasil) e “Premium”.

A justificativa do streaming é que o fácil acesso à conta entre diversas pessoas impede a capacidade da empresa em investir em novas produções. Por isso, em caráter de teste, a empresa inicia a cobrança de uma taxa extra para cada usuário fora da rede doméstica.

E no Brasil?

Ainda não há previsão para a cobrança da taxa no Brasil. Porém, caso aconteça, o valor adicional seria em torno de R$ 7 por usuário.