E não é que a neve chegou mesmo em pleno novembro em Santa Catarina? O Metsul avisou e o registro em vídeo mostra um chuvisco misturado com alguns flocos de neve.

Veja mais no vídeo abaixo:

TEMPO | Morro da Igreja (1800 metros), em Santa Catarina, com chuvisco misturado a alguns flocos de neve. Vídeo do geógrafo Nilson Wolff. pic.twitter.com/u6A28WZyV8 — MetSul.com (@metsul) November 1, 2022

A previsão de neve para regiões de Santa Catarina foi revelada pelo Metsul na semana passada, quando surgiu o alerta de uma onda de frio de lascar no começo de novembro.

Por que tanto frio em novembro?

A responsável por esse frio justamente em novembro é uma massa de ar polar que atua na região do Paraná após uma passagem de uma frente fria. “Essa massa de ar polar ingressou no estado pelo norte da Argentina e por isso a redução da temperatura e amanhecer mais frio na região oeste, sudoeste e sul do Paraná. Por isso o frio está sendo bastante rigoroso”, explicou o meteorologista explicou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Neve em Curitiba?

Não, não, caro leitor. Por aqui apenas alguns dias com manhã de temperaturas mais amenas, na casa dos 8ºC. Nada além disso.