A primeira neve de 2022 foi registrada em Santa Catarina nesta terça-feira (17). O fenômeno foi verificado no Morro das Antenas, em Urupema. Aliás, foi no estado vizinho que também teve a primeira chuva congelada, em São Joaquim, na Serra catarinense.

+Leia mais! Frio dá início a temporada dos que amam e odeiam morar em Curitiba; veja postagens

De acordo com Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições do tempo em Santa Catarina, as temperaturas baixas, entre -1°C e 5°C, aliadas ao tempo úmido ajudaram na condição para a formação da neve. Em Bom Jardim da Serra, a mínima chegou a -2,4ºC

No Paraná, Curitiba teve nas primeiras horas do dia, a temperatura de 4,8 ºC. Esta foi a temperatura mais baixa do ano segundo o Simepar. Além de Curitiba outras cidades da região metropolitana ficaram bastante geladas. São elas Colombo (2,7ºC), Fazenda Rio Grande (3,1ºC), Lapa (2,8ºC) e Pinhais (4,1ºC). No Paraná, a menor temperatura foi em General Carneiro, com 0,5ºC e Inácio Martins, com 1,7ºC.

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Além da Ilusão Emília aceita a proposta de Enrico Pantanal Madeleine acusa Gustavo de tê-la traído com Nayara Destaque da semana Tudo o que você precisa saber da 2ª temporada de Irmandade