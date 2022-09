Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2522 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira no Espaço Loterias da Caixa. O prêmio, que seria de R$ 150 milhões, acumulou e vai a R$ 170 milhões no próximo sábado. Quatro apostas do Paraná “ficaram pela boa” e acertaram cinco números, levando para casa R$ 54.431,51 cada uma.

>>> Clique aqui para ver o resultado da Mega desta quarta-feira

Um ganhador da quina foi de Curitiba e fez sua aposta na Loterias Guairacá, que fica no Centro. Outra aposta sortuda do Paraná foi feita em Ponta Grossa, na Loterias Princesa dos Campos II, a terceira foi de Altonia, na Loterica Reis. e a última de Apucarana, na lotérica que leva o nome da cidade.

No próximo sábado a Caixa sorteia o concurso 2523, que tem prêmio previsto de R$ 170 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado nas lotéricas ou pelo Portal Loterias Online da Caixa.