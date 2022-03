E mais uma vez o prêmio da Mega-Sena acumulou. Na noite de ontem, a Caixa sorteou as 6 dezenas do concurso 2466 e ninguém acertou todas elas (confira o resultado de sábado). O prêmio da noite girava em torno dos R$ 90 milhões. Agora, no sorteio da próxima quarta-feira (30 de março, a bolada será de R$ 110 milhões.

Mas se ninguém acertou os seis números, 156 apostas cravaram cinco dezenas. Os donos destes bilhetes (que podem ser únicos ou de bolão, feitos presencialmente ou pelos Loterias Online da Caixa) vão levar pra casa R$ 42.402,06 cada. Para quem acertou quatro números, o prêmio ficou em R$ 892,90.

Vale lembrar que na semana passada a Mega pagou o prêmio de R$ 190 milhões, um dos maiores de sua história, para duas apostas. Você acompanha diariamente o resultado das loterias aqui na Tribuna. Fique ligado.

Conhecida como a loteria milionária, a Mega Sena tem sorteios às quartas e sábado (além de alguns sorteios em semanas especiais ao longo do ano, sem falar, é claro, na Mega da Virada, que distribui, sempre, prêmios incrivelmente valiosos). O valor da aposta simples é de R$ 4,5 para um jogo de seis dezenas, mas quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de acerto.